لأول مرة على مستوى إقليم كوردستان .. قسم هندسة الطيران بجامعة صلاح الدين

تم في العاصمة أربيل ، اليوم الثلاثاء ، لأول مرة في إقليم كوردستان، افتتاح قسم هندسة الطيران في كلية الهندسة بجامعة صلاح الدين ، اقدم جامعات كوردستان.

مراسم الافتتاح تمت بحضور ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان ، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

وهذا القسم هو الأول من نوعه الذي يتم افتتاحه على مستوى جامعات إقليم كوردستان.

وبحسب بيان لوزارة التعليم العالي ، فإن شركة هواوي العالمية طرحت فكرة افتتاح هذا القسم ووفرت له الأجهزة ، وسيتم قبول عدد من الطلبة فيه للعام الدراسي الحالي.