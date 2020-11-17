نوفمبر 17, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

لأول مرة على مستوى إقليم كوردستان .. قسم هندسة الطيران بجامعة صلاح الدين

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فى :أخبار عــامة
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لأول مرة على مستوى إقليم كوردستان .. قسم هندسة الطيران بجامعة صلاح الدين

تم في العاصمة أربيل ، اليوم الثلاثاء ، لأول مرة في إقليم كوردستان، افتتاح قسم هندسة الطيران في كلية الهندسة بجامعة صلاح الدين ، اقدم جامعات كوردستان.

مراسم الافتتاح تمت بحضور ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان ، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

وهذا القسم هو الأول من نوعه الذي يتم افتتاحه على مستوى جامعات إقليم كوردستان.

وبحسب بيان لوزارة التعليم العالي ، فإن شركة هواوي العالمية طرحت فكرة افتتاح هذا القسم ووفرت له الأجهزة ، وسيتم قبول عدد من الطلبة فيه للعام الدراسي الحالي.

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