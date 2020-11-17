تركيا تعلن مقتل مسؤول كمارك سنجار في حزب العمال الكوردستاني

أعلنت تركيا، اليوم الثلاثاء، مقتل مسؤول كمارك سنجار في حزب العمال الكوردستاني، بعملية نفذتها الاستخبارات في الثامن من تشرين الثاني الجاري.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر أمنية، لم تسمها قولها إن تحييد عرفان آكجان، الملقّب بـ “آزاد هاشات”، جاء نتيجة متابعة من الاستخبارات التركية، بعد أن تبيّن بأنه مسؤول “كمارك سنجار” في الحزب.

وأشارت إلى أن العملية جرت عقب تلقي السلطات التركية معلومات استخباراتية عن نية “آقجان” نقل ذخائر وعناصر بشرية من سوريا إلى العراق، “لاستخدامها في عمليات ضد القوات التركية”.

وإثر ذلك نفذت الاستخبارات التركية عملية داخل إقليم كوردستان في الثامن من تشرين الثاني الجاري، أدت إلى “تحييد” آكجان.

وأفادت تلك المصادر، بأن آكجان كان يشرف على تنسيق مرور العناصر بين سنجار وسوريا، “وجمع الإتاوات من السكان المحليين العاملين بالتجارة” على حد قولها.

وكان آكجان مدرجاً على النشرة الرمادية للمطلوبين لدى السلطات التركية، حيث تضم لائحة المطلوبين من قبل تركيا، 5 قوائم فرعية هي الحمراء والزرقاء والخضراء والبرتقالية والرمادية.