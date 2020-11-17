الحكومة الاتحادية تزود اقليم كوردستان بالنفط الابيض

باشَرت وزارة النفط تجهيز محافظات اقليم كوردستان بحصصها من النفط الابيض البالغة 100 مليون لتر خلال موسم الشتاء.

وقال وكيل وزارة النفط الدكتور حامد يونس الزوبعي للصباح: ان الوزارة حريصة على توفير انواع المشتقات النفطية بانسيابية للمواطنين، لذا باشرت منذ اشهر عدة وقبل بدء موسم الشتاء بتوفير خزين كبير من النفط الابيض الذي يكثر الطلب عليه خلال الشتاء، منوها بان هذه المادة متوفرة حاليا بشكل كبير، اضافة الى توفرها كخزين يغطي الحاجة الاستهلاكية حتى في اوقات الذروة.

واضاف ان الوزارة عمدت ايضا الى تعظيم انتاج النفط الابيض في المصافي ليرتفع من 5 ملايين لتر الى 7 ملايين لتر يوميا، والوزارة مستمرة بتجهيز الاسر النازحة بالمخيمات وغيرها بهذه المادة، حيث تم تزويدهم بحدود 200 لتر لكل اسرة نازحة، اضافة الى تجهيز محافظات اقليم كوردستان بالكميات التي تحتاجها وبالسعر الرسمي، لاسيما ان الوزارة خصصت 100 مليون لتر من النفط الابيض لمحافظات الاقليم لاشهر الشتاء، الى جانب توزيع هذه المادة بين الاسر في بقية المحافظات على الرغم من اعتدال درجات الحرارة في المناطق الوسطى والجنوبية.