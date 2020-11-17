تحديد موعد وصول موازنة 2021 الى البرلمان العراقي

اعلنت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، الثلاثاء، ان موازنة 2021 ستصل البرلمان الاسبوع المقبل.

وقال عضو اللجنة شيروان ميرزا في تصريح صحفي، “من المؤمل ان يصل مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2021 إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل، استنادا الى وعود حكومية تلقتها اللجنة”.

واضاف ان “اللجنة تنتظر وصول مشروع قانون موازنة 2021، وستعمل حال وصوله على إعداد دراسة مفصلة عن بنود الموازنة، ومعالجة الثغرات إن وجدت فيها ومعرفة قيمة العجز المالي فيها”، مبينا ان “العجز مهما بلغ، فعلى الحكومة أن تدرك صعوبة اللجوء إلى الاقتراض مرة أخرى”.

ودعا ميرزا الحكومة إلى “إيجاد البدائل والعمل على تعظيم الموارد خلال الفترة المقبلة لتفادي تكرار أزمة الرواتب”.