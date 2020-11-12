مسرور بارزاني ووزير الطاقة الأمريكي يبحثان زيادة الاستثمارات الأمريكية في إقليم كوردستان

بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني خلال مكالمة هاتفية مع وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت، اليوم الخميس 12 تشرين الثاني / نوفمبر 2020، سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة، ولا سيما في مجال الطاقة والتسهيلات المقدمة في مجال الاستثمار.

وأشار رئيس حكومة إقليم كوردستان إلى برنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة، والذي يهدف لتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل لمواطني إقليم كوردستان.

كما شكر رئيس الحكومة دعم وزير الطاقة، كذلك دعا إلى زيادة الاستثمارات الأمريكية في الإقليم.