برلمان كوردستان يناقش ابعاد اقرار قانون العجز المالي

اصدرت رئاسة برلمان كوردستان، بياناً حول تمرير قانون تمويل العجز المالي من قبل مجلس النواب العراقي، دون مشاركة الكتل الكوردستانية.

وجاء في البيان: ببالغ القلق ننظر الى الخطوة الاخيرة التي اقدم عليها مجلس النواب والتي لم تراع القيم المشتركة والتعايش وأسس النظام الفيدرالي الذي اقره الدستور العراقي حيث تم تمرير قرار تمويل العجز المالي اعتمادا على مبدأ الأغلبية ودون مراعاة حقوق شعب كوردستان.

واضاف البيان، ان هذه الخطوة تُعد انتهاكا لروح التعايش والشراكة وتعارض الخطوط العامة للاتفاقيات السابقة وفي نفس الوقت هي وقوف بوجه اي تقارب لمعالجة المشاكل العالقة بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على اساس الدستور.

واوضح البيان، بالتنسيق مع رئاسة الاقليم وحكومة الاقليم وممثلي اقليم كوردستان وبعد التشاور مع الكتل الكوردستانية سيتم عقد جلسة لبرلمان كوردستان لمناقشة ابعاد وتطورات هذه القضية وسنتخذ قرارا موحدا كون هذه القضية تمس حياة المواطنين وقوتهم وبالتالي فإنها تحتم علينا أن نتعامل معها بمسؤولية مشتركة.