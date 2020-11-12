رئاسة إقليم كوردستان تعلن عن اجتماع موسع حول “قانون العجز المالي” وللدفاع عن حقوق مواطنيها

أعلنت رئاسة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، أنها تنظر بقلق ومنتهى الاهتمام إلى تمرير قانون تمويل العجز المالي من قبل البرلمان العراقي، مؤكدةً تسخير جهودها للدفاع عن حقوق ومستحقات شعب كوردستان.

وقالت رئاسة إقليم كوردستان في بيان لها، إن الرئاسات الثلاث لإقليم كوردستان والجهات المعنية وممثلو إقليم كوردستان في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب ستجتمع لهذا الغرض، ومن أجل توحيد مواقف الجهات المعنية في إقليم كوردستان تجاه هذه المسألة.

وفجر اليوم صوت البرلمان العراقي على قانون تمويل العجز المالي رغم انسحاب نواب الكتل الكوردستانية اعتراضاً على المادة التي تنص على تحديد حصة إقليم كوردستان من مجموع الإنفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بعد استبعاد النفقات السيادية “بشرط التزام إقليم كوردستان بتسديد أقيام النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية سومو حصراً والإيرادات غير النفطية الاتحادية وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية”.

بيان رئاسة إقليم كوردستان حول تمويل العجز المالي:

بخصوص قانون تمويل العجز المالي الذي جرت المصادقة عليه اليوم الخميس، 12 تشرين الثاني 2020، في مجلس النواب العراقي بالأغلبية وبدون الأخذ بمبادئ الشراكة والتوافق والتوازن، وبدون الالتفات إلى ملاحظات ومقترحات ممثلي إقليم كوردستان، نشد على أيدي جميع الكتل الكوردستانية والنواب المحترمين عن إقليم كوردستان الذين اتخذوا موقفاً موحداً للدفاع عن حقوق ومستحقات شعب كوردستان.

إن رئاسة إقليم كوردستان تنظر بقلق ومنتهى الاهتمام إلى هذه المسألة وستسخر جهودها للدفاع عن حقوق ومستحقات شعب كوردستان، وستجتمع الرئاسات الثلاث لإقليم كوردستان والجهات المعنية وممثلو إقليم كوردستان في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب لهذا الغرض، ومن أجل توحيد مواقف الجهات المعنية في إقليم كوردستان تجاه هذه المسألة.

رئاسة إقليم كوردستان

12 تشرين الثاني 2020