تسجيل 29 وفاة وألفية جديدة من الإصابات في كوردستان

اعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان يوم الخميس، تسجيل 29 وفاة و1170 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.

وذكر بيان للوزارة انه تم اجراء 7459 فحصا جديدا في عموم محافظات ومناطق الاقليم.

وتم تسجيل 1170 اصابة جديدة، منها 489 اصابة في اربيل و200 في السليمانية و410 في دهوك و21 في حلبجة و40 في ادارة كرميان و10 في رابرين.

وبحسب البيان فقد تم تسجيل 471 حالة شفاء، 106 منها في اربيل و14 في السليمانية، 303 في دهوك و15 في حلبجة، 33 في كرميان.

واكدت الوزارة تسجيل 29 حالة وفاة، 3 منها في اربيل و8 في السليمانية و13 في دهوك و2 في حلبجة و3 في رابرين.

وبلغ العدد الكلي للإصابات 87770، شفي منها 54047 حالة، فيما توفي منها حتى الآن 2760 شخصا.