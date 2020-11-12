النجيفي: نينوى ترحب بأي استثمار سعودي يرفضه جنوب العراق

النجيفي: نينوى ترحب بأي استثمار سعودي يرفض في جنوب العراق

قال القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية العراقية أثيل النجيفي الخميس، إن محافظة نينوى ترحب بأي استثمار سعودي يُرفض في جنوب العراق.

وتخطط السعودية لاستثمار مليون هكتار من الأراضي العراقية بهدف تحويلها إلى حقول ومزارع لتربية الأبقار والماشية والدواجن ليكون أكبر مشروع استثماري زراعي في العراق على الإطلاق في المناطق الصحراوية القريبة من الحدود المشتركة بين البلدين.

ومن المتوقع أن يُقام المشروع في باديات الأنبار والنجف والمثنى، فيما تشير التقديرات إلى أنه سيوفر فرص عمل لما لا يقل عن 60 ألف شخص، ويغطي الحاجة المحلية للعراق من المنتجات الزراعية والحيوانية فضلاً عن تصدير الفائض، حسبما تفيد تقارير صحفية.

ولاقى المشروع السعودي العملاق اعتراض الكثير من القوى السياسية الشيعية العراقية ولا سيما تلك التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع إيران.

وكتب النجيفي على صفحته في فيسبوك “أعيد مناشدتي بتحويل أي استثمار سعودي يلاقي رفضاً في جنوب العراق الى محافظة نينوى”.

وأضاف النجيفي الذي كان يشغل منصب محافظ نينوى قبل عام 2014، أن المحافظة التي تعد ثاني أكبر محافظات العراق “متعطشة لكل أنواع الاستثمار في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة والخدمات”.

وانقطعت العلاقات تماماً بين العراق والسعودية في أعقاب الغزو العراقي للكويت في مطلع تسعينيات القرن الماضي. واستؤنفت العلاقات في أعقاب سقوط النظام السابق عام 2003، لكنها كانت خجولة جراء تحفظ السعودية على دور إيران المتصاعد في العراق.

ولغاية الآن، أبرم المجلس التنسيقي المشترك بين السعودية والعراق 16 مذكرة تفاهم حتى الآن، أفضت أربع منها إلى اتفاقات فعلية وتضمنت تسيير رحلات جوية وبحرية.