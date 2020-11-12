ديلان غفور: بغداد سترسل رواتب موظفي كوردستان بشروط

أكدت عضو كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب النائبة ديلان غفور ان ارسال رواتب موظفي اقليم كوردستان من قبل الحكومة الاتحادية محدد بشروط وذلك حسب قانون تمويل العجز المالي الذي اقره مجلس النواب فجر اليوم.

وقالت النائبة ديلان غفور في بيان لها اليوم الخميس، ان النواب الكورد بذلوا جميع الجهود والمحاولات لحماية رواتب موظفي كوردستان من المخططات التي كانت تستهدفها ضمن قانون تمويل العجز المالي، معربة عن الاسف لتمرير القانون بالاغلبية ودون موافقة الكورد.

واضافت النائبة ديلان غفور ان بغداد سترسل مبلغ 320 مليار دولار كرواتب لموظفي الاقليم بشرط ان تقوم حكومة اقليم كوردستان بتسليم كمية النفط التي تحدده شركة تسويق النفط سومو الى الحكومة الاتحادية وان تسلم ايضا الايرادات غير النفطية.

وأضافت انه في حال عدم التزام الاقليم فإن الحكومة الاتحادية لن ترسل المبلغ وحكومة الاقليم تتحمل التبعات القانونية لعدم تنفيذ هذا البند من القانون.