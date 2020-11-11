ملا طلال: بغداد واربيل ملتزمتان بالإتفاق المالي المرحلي

قال المتحدث باسم الحكومة العراقية أحمد ملا طلال ان حكومة بغداد واقليم كوردستان ملتزمان بالإتفاق المالي الذي وُقع بين الجانبين.

وقال أحمد ملا طلال ،الثلاثاء، في مؤتمر صحفي ان كلا من بغداد واربيل ملتزمتان بالإتفاق المالي المرحلي بينهما.

وعقدت الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم في وقت سابق اتفاقا لمدة ثلاثة اشهر يقضي بأن تقوم بغداد بتأمين جزء من رواتب موظفي الاقليم (320 مليار دينار عراقي شهريا) مقابل حصص نفطية وقسم من إيرادات الجمارك من قبل اقليم كوردستان.

واكد ملا طلال ان الإتفاق بين الجانبين سيبقى ساري المفعول حتى إقرار الموازنة المالية العامة لعام 2021.