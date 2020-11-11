برلماني: إدراج رواتب موظفي إقليم كوردستان ضمن مشروع قانون الاقتراض الاتحادي

أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي النائب جمال كوجر، أن الحكومة العراقية ستواصل إرسال 320 مليار دينار لدفع رواتب موظفي إقليم كوردستان خلال الأشهر الثلاثة المتبقية من السنة الجارية، وأنه تم إدراج المبلغ ضمن قانون الاقتراض الاتحادي.

وقال كوجر لـ (باسنيوز): «سيستمر إرسال مبلغ 320 مليار دينار كرواتب موظفي إقليم كوردستان كل شهر بالتزامن مع صرف رواتب الموظفين العراقيين، حيث سيتم إرسال المبلغ من قبل وزارة المالية الاتحادية إلى وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، ونطمئن موظفي الإقليم أنه لا توجد أية مشاكل بصدد الرواتب».

وأوضح أنه «تم إدراج رواتب موظفي إقليم كوردستان ضمن قانون الاقتراض العراقي»، وقال: «تم إدراج مبالغ الرواتب الثلاثة المتبقية لموظفي الإقليم لهذا العام ضمن مشروع قانون الاقتراض المقرر التصويت عليه هذا الأسبوع، وسيتم إرسال 320 مليار دينار إلى إقليم كوردستان شهرياً، أي ما مجموعه 960 مليار دينار».

وأشار كوجر، إلى أن اللجنة المالية في البرلمان العراقي ليست موافقة على المبلغ الذي أدرجته الحكومة العراقية للاقتراض ضمن مشروع القانون، وقال: «اللجنة المالية لن توافق على اقتراض أكثر من 15 ترليون دينار، ولا تزال المفاوضات مستمرة بالصدد».