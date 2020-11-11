حادث مروع في تركيا يصيب قرابة 30 مسافراً من أهالي السليمانية

أصيب العشرات من المسافرين بجروح جميعهم من اهالي محافظة السليمانية في إقليم كوردستان فجر اليوم الأربعاء بحادث سير مروع في تركيا.

وبحسب المعلومات المتوفرة لوكالة شفق نيوز، فإن حافلة تقل مسافرين جميعهم من اهالي السليمانية انقلبت في حدود الساعة 4:30 دقيقة من فجر اليوم في مدينة “روها” التركية.

وتشير المعلومات الى ان الحادث اسفر عن اصابة ما لا يقل عن 30 مسافراً بجروح بينهم اثنان اصابتهما خطيرة.

واكدت وسائل اعلام تركية الأنباء الواردة، وقالت إن: 32 مسافرا من السليمانية اصيبوا بجروح في الحافلة التي انقلبت نتيجة فقدان السائق السيطرة على عجلة القيادة.