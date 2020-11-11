المالية النيابية: البدء بدفع رواتب الموظفين اعتباراً من الأحد

كشف عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي فيصل العيساوي، أن وزارة المالية ستباشر بدفع رواتب الموظفين يوم الأحد المقبل.

العيساوي قال في حديث متلفز، إن «وزارة المالية ستباشر بدفع رواتب الموظفين يوم الأحد المقبل»، مشدداً على إصرار اللجنة على «الدفع باتجاه اتباع خطوات للإصلاح».

وأضاف «هناك توقع بتخفيض مبلغ الاقتراض إلى 15 تريليون دينار».

ومن المقرر أن يصوت البرلمان العراقي على مشروع قانون الاقتراض (تمويل العجز المالي) في جلسة (اليوم) الأربعاء.

وكان عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أحمد مظهر الجبوري، قد أكد في وقت سابق اليوم، أن رواتب الموظفين للشهر الماضي ستصرف خلال الساعات المقبلة ورواتب الشهر الحالي في نهايته.

وأضاف الجبوري في بيان «تم الاتفاق خلال لقائنا أمس مع رئيس الوزراء وبعض المسؤولين على تمرير قانون الاقتراض بالمبلغ الذي يتفق عليه داخل اللجنة ويمرره البرلمان».

وأشار إلى أنه «على الحكومة تقديم خططها لتعظيم موارد العام المقبل وعدم الاعتماد على مورد واحد يتاثر بشكل سريع باي تطورات دولية».

وشدد على أن «تأخير الرواتب حالة سلبية غير صحيحة ولن نقبل أبداً بتأخرها مرة أخرى».