رغبة عراقية في شراء مقاتلات “رافال” الفرنسية

قال وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، إن هناك رغبة في التعاقد مع فرنسا لشراء مقاتلات من طراز “رافال”.

وأجرى عناد، زيارة رسمية الجمعة الماضية إلى فرنسا، حيث التقى نظيرته فلورنس بارلي في باريس، وفق بيان لوزارة الدفاع.

وأضاف الوزير العراقي، أن ” الهدف الوحيد من زيارتي فرنسا هو لتعزيز قدرات الجيش العراقي بأحدث الأسلحة والمعدات”.

وأوضح أن “هناك رغبة بالتعاقد لشراء طائرات رافال الجيل الرابع بلس من فرنسا”.

وتابع: “سيتم عرض قرار التعاقد بشأن شراء الطائرات على مجلس الوزراء”، دون تحديد موعد.

وفي 27 أغسطس/ آب الماضي، أجرت بارلي زيارة رسمية إلى العراق، حيث اتفقت مع عناد، على التعاون في المجال العسكري.

وفرنسا عضو في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بالعراق وسوريا الذي أسس عام 2014.

ويمتلك العراق 20 طائرة من طراز T6 متعددة الأغراض العسكرية، إضافة إلى 36 مقاتلة F16، وطائرات سوخوي الهجومية الروسية، وT50 الكورية الجنوبية، إلى جانب طيران الجيش الذي يمتلك مروحيات هجومية روسية وأمريكية المنشأ، وفق بيانات رسمية سابقة.