الرئيس بارزاني وشيخ الطريقة القادرية يؤكدان على اهمية ترسيخ ثقافة التعايش

اكد الرئيس مسعود بارزاني وشيخ الطريقة القادرية في كوردستان والعالم، نهرو محمد على اهمية الحفاظ على ثقافة التعايش والتسامح الديني في اقليم كوردستان.

وجاء ذلك اليوم الثلاثاء خلال استقبال الرئيس بارزاني لنهرو محمد في اربيل.

وخلال اللقاء تم تبادل وجهات النظر حول الاوضاع العامة في اقليم كوردستان والعراق.

واكد الجانبان على ضرورة ان تسعى كافة الأطراف الى تعزيز حالة التكاتف في كوردستان وترسيخ ثقافة التسامح الديني والتعايش بين كافة المكونات.