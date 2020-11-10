ديندار زيباري: مئات الغارات ونزوح سكاني في كوردستان بسبب الصراع بين تركيا و”العمال”

قال منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري ان تركيا نفذت اكثر من 270 غارة جوية في اقل من عام كما نزح سكان عشرات القرى في كوردستان بسبب المعارك الدائرة بين تركيا وحزب العمال الكوردستاني.

وقال زيباري في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، ان قصف المناطق الحدودية أمر ليس جديدا بل هو مستمر منذ عام 1995.

وتابع زيباري “خلال الشهر السابع فقط من العام الجاري نفذت تركيا 33 غارة على مناطق في كوردستان كما نفذت ايران وتركيا 185 قصفا على اقليم كوردستان”.

واكد زيباري انه خلال 10 اشهر من عام 2020 الجاري نفذت تركيا 272 غارة وهذا عدا القصف الذي تشنه ايران بين الحين والآخر.

واشار زيباري الى ان 28 قرية في ناحية كاني ماسي لم يتم إعمارها بسبب تواجد عناصر حزب العمال الكوردستاني في تلك المناطق كما ان 85 قرية في منطقة شيلادزي نزح منها سكانها بشكل كامل منذ عام 1995 بسبب تواجد حزب العمال الكوردستاني.

وهناك 169 قرية تابعة لقضاء العمادية قام العمال الكوردستاني بمنع سكانها من ادارة املاكهم والعمل في حقولهم وزيارة قراهم.

وقال زيباري ” سقط 28 شهيدا جراء القصف منذ عام 1995 وخلال عام 2020 فقط لدينا 5 شهداء و10 جرحى جراء القصف”.

وألحق وجود العمال الكوردستاني ضرراً بالغاً بنحو 4500 قرية على طول الشريط الحدودي في إقليم كوردستان بعدما حولها إلى ساحة صراع دموي مسلح مع تركيا. ولم تستطع حكومة إقليم كوردستان من إيصال الخدمات إلى تلك القرى بسبب القصف المستمر.

ويرفض إقليم كوردستان أن تكون أراضيه، ضمن السيادة العراقية، منطلقاً لشن الهجمات على الدول المجاورة. وسبق أن طالب قادة الإقليم حزب العمال بإخلاء تلك القرى والسماح لسكانها العيش بسلام، لكن الحزب لا يزال يرفض تلك الدعوات وأي مساع للسلام.