كوردستان تسجل 27 وفاة و765 اصابة بكورونا

علنت وزارة صحة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، تسجيل 27 وفاة و765 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.

وذكر تقرير للوزارة انه تم اجراء 5393 فحصا جديدا في عموم مناطق الاقليم.

وتم تسجيل 765 اصابة جديدة، 346 منها في اربيل، 124 في السليمانية 207 في دهوك، 34 في حلبجة، 45 في كرميان، 9 في رابرين.

واشارت الوزارة الى تماثل 593 حالة للشفاء، 95 منها في اربيل و11 في السليمانية، 430 في دهوك، 20 في حلبجة، 37 في كرميان.

واكد التقرير تسجيل 27 حالة وفاة 6 منها في اربيل و11 في السليمانية و8 في دهوك و2 في رابرين.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات 85828 اصابة، شفي منها 53364 فيما توفي حتى الآن 2709 شخصا.