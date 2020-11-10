عضو في المالية البرلمانية: ساعات وتطلق رواتب الموظفين للشهر الماضي

اعلن عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، احمد مظهر الجبوري ، اليوم الثلاثاء ، ان رواتب الموظفين للشهر الماضي ستصرف خلال الساعات المقبلة ورواتب الشهر الحالي في نهايته.

واضاف الجبوري في بيان ، انه” تم الاتفاق خلال لقائنا امس مع رئيس الوزراء وبعض المسؤولين على تمرير قانون الاقتراض بالمبلغ الذي يتفق عليه داخل اللجنة ويمرره البرلمان”.

واشار الى ان ” على الحكومة تقديم خططها لتعظيم موارد العام المقبل وعدم الاعتماد على مورد واحد يتاثر بشكل سريع باي تطورات دولية”.

وشدد على ، ان ” تاخير الرواتب حالة سلبية غير صحيحة ولن نقبل ابدا بتاخرها مرة اخرى”.