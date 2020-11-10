وزيرها بتسلح لواءين لقوات البيشمركة: دخلنا بمرحلة جديدة للتعاون مع امريكا

اعلن وزير البيشمركة شورش اسماعيل يوم الثلاثاء ان الولايات المتحدة الامريكية قد زودت لواءين من قوات الوزارة بالاسلحة والمعدات العسكرية العصرية والمتطورة وذلك ضمن اطار المساعدات المقدمة من واشنطن الى اقليم كوردستان لتطوير وتعزيز قدرات البيشمركة للتصدي الى الأرهاب.

وقال إسماعيل في كلمة له اليوم بهذه المناسبة “نحن سعداء اليوم بالاعلان عن مرحلة جديدة للعمل المشترك بين القوات الامريكية وقوات البيشمركة”، مردفا بالقول ان “هذه المساعدات العسكرية هي نتيجة للعمل الثنائي والمشترك العميق بين الجانبين”.

واضاف ان “اليوم هو يوم تاريخي آخر يُضاف الى سجل مكتسبات قوات البيشمركة”، مؤكدا ان “الولايات المتحدة تولي اهتماماً بالغاً ومتواصلاً لدعم البيشمركة.

وتابع الوزير ان “المساعدات المؤلفة من الاسلحة والمعدات العسكرية العصرية والمتطورة التي زودتنا بها ستكون فرصة جديدة للرفع من قدرة قوات البيشمركة وتقويتها من الناحية اللوجستية”.

وقال اسماعيل نفتخر بالمحبة والصداقة بين اقليم كوردستان والولايات المتحدة ، ونثمن موقفها في تطوير امكانيات قوات البيشمركة.

ومضى بالقول ان قوات البيشمركة لديها تعاون مع قوات التحالف الدولي كافة والقوات العراقية، وتعمل حكومة اقليم كوردستان على تعزيز تلك العلاقات حاصة في المنطق التي تشهد فراغا امنيا، مؤكدا سنعمل سوية للحفاظ على امن واستقرار سكان تلك المناطق ومن اجل كسر شوكة تنظيم داعش وهزيمته.

واكد الوزير انه “نمر بمرحلة حساسة في مواجهة الارهاب ونشعر بمدى خطورة التهديدات التي يشكلها داعش فعناصره تتحرك وتنشط في بعض المناطق”، مشددا على ان قوات البيشمركة مستعدة للتصدي الى التنظيم ولأي تهديد يشكله على سكان الاقليم وباقي مناطق العراق والمنطقة.

وكشف رئيس أركان قوات البيشمركة في اقليم كوردستان اللواء فريق جمال ايمنيكي، يوم الاحد الماضي، ان التحالف الدولي لمواجهة داعش سيقوم بتسليح اللواءين 14 و16من قوات البيشمركة التابعتين لوزارة البيشمركة ضمن خطتها لتسليح القوات العراقية.

وقال ايمنكي في حديث لوكالة شفق نيوز، ان عملية التسليح ستتم خلال الشهر الجاري، مبينا ان التسليح يشمل اسلحة خفيفة ومتوسطة.

وأضاف ايمنكي ان التحالف الدولي سيقوم بتسليح 12 لواء آخر من قوات البيشمركة خلال الأشهر القادمة، لافتا الى ان ذلك يأتي ضمن خطة وضعها التحالف الدولي لتسليح القوات العراقية لمواجهة خطر تنظيم داعش في العراق.