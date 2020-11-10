الديمقراطي الكوردستاني والإتحاد الوطني يصدران بيانا مشتركا

اصدر الحزب الديمقراطي الكوردستاني والإتحاد الوطني الكوردستاني، بيانا مشتركاً بعد اجتماعهما في العاصمة اربيل.

انعقد اليوم الاثنين 9/11/2020 اجتماع بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والإتحاد الوطني الكوردستاني بإشراف رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وحضور الرئيس المشترك للإتحاد الوطني بافل طالباني.

وخلال الاجتماع تم تسليط الضوء على الأوضاع السياسية بشكل عام وأوضاع العراق واقليم كوردستان بشكل خاص والمشاكل والازمات التي تواجه مواطني الاقليم سواء من الناحية الاقتصادية أو تفشي جائحة كورونا.

وأكد المجتمعون على ضرورة العمل المشترك بين كافة الاطراف السياسية في اقليم كوردستان وخصوصا بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والإتحاد الوطني حيث اكدت رئاسة الاقليم على استعدادها لدعم العمل المشترك بين الجانبين.

وشدد الاجتماع على ضرورة العمل بجدية وبروح المسؤولية إزاء العملية السياسية وإدارة الحكم في اقليم كوردستان.

واتفق الجانبان على ضرورة العمل مع كافة القوى السياسية بجدية وبخطوات عملية لحل كافة الخلافات والمشاكل وبذل كافة المساعي لمواجهة الأوضاع الحالية ودعم مؤسسات الاقليم.

واشار الجانبان الى ضرورة احترام كيان اقليم كوردستان السياسي والدستوري فيما أكدا على ان حماية الأمن والاستقرار في اقليم كوردستان هو واجب على كافة الاطراف.

وعبر الجانبان عن تأييدهما للتحضيرات التي تجريها الحكومة الاتحادية لإجراء انتخابات مبكرة فيما شددا على اهمية استمرار التنسيق بين الاقليم وبغداد.

وعبر الجانبان عن التزامهما الكامل بالإتفاقات السياسية والإدارية بين الجانبين وضمنها موضوع اللامركزية في اقليم كوردستان فيما اكد الطرفان الالتزام ببرنامج عمل الحكومة الحالية لتطبيق اللامركزية وتوزيع السلطات وتحمل المسؤولية المشتركة ومكافحة الروتين في تسيير أمور المواطنين وتقديم المشاريع الخدمية العامة.

واكد الجانبان على اهمية استمرار العمل المشترك لتنفيذ كامل الاتفاقيات وإقرار الآليات المناسبة بهذا المنحى.

وفي الختام أكد المجتمعون على ضرورة استمرار العمل المشترك والتنسيق داخل مؤسسات الاقليم الذي يهدف الى خدمة المواطنين وتجاوز الاوضاع الصعبة التي يعاني منها مواطنو اقليم كوردستان.