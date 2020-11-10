هزتان متعاقبتان تضربان السليمانية ولا أنباء عن أضرار

ضربت هزتان أرضيتان متعاقبتان محافظة السليمانية في وقت مبكر من صباح الثلاثاء دون أن ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.

ووقعت الهزة الأولى في الساعة 02:18 بالتوقيت المحلي، وتحديداً في ناحية بازيان التابعة لمركز السليمانية وبلغت قوتها 4.6 درجة على مقياس ريختر.

وقالت دائرة الرصد الزلزالي إن المواطنين شعروا بالهزة الأرضية في العديد من مناطق السليمانية بالإضافة إلى مناطق مجاورة في أربيل.

وفي الساعة 2:24 بالتوقيت المحلي ضربت هزة أرضية أخرى المنطقة نفسها وكانت بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر، وقد شعر بها المواطنون أيضاً.

ولم ترد أي تقارير عن وقوع خسائر أو أضرار.