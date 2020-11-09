اصابات كورونا في كوردستان تتجاوز 85 الفا

اعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، تسجيل 900 اصابة جديدة ليصل مجمل عدد الإصابات في الاقليم الى اكثر من 85 الفا.

وذكر تقرير للوزارة انه تم اجراء 6099 فحصا جديدا في عموم مناطق الاقليم.

واكدت الوزارة تسجيل 900 اصابة جديدة، 303 منها في اربيل، 198 في السليمانية، 303 في دهوك، 44 في حلبجة، 38 في كرميان، 14 في رابرين.

وذكرت وزارة الصحة ان 275 حالة تماثلت للشفاء، 106 منها في اربيل، 27 في السليمانية، 75 في دهوك، 27 في حلبجة، 40 في كرميان.

واشار التقرير الى تسجيل 24 حالة وفاة، 2 منها في اربيل، 4 في السليمانية، 7 في دهوك، 2 في حلبجة، 3 في كرميان، 6 في رابرين.

وبلغ العدد الكلي للإصابات 85063، شفي منها 52771 حالة، فيما توفي حتى الآن 2682 شخصا.