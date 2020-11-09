كركوك .. المؤبد لمغتصبي امرأة كوردية من ذوي الاحتياجات الخاصة

قضت محكمة جنايات كركوك، اليوم الإثنين، بالسجن المؤبد على مُدانين اثنين بقضية اغتصاب سيدة كوردية من ذوي الاحتياجات الخاصة في ناحية بردي (آلتون كوبري).

وذكرت وثيقة صادرة بتاريخ اليوم، من رئاسة محكمة جنايات كركوك/ الهيئة الثانية، برئاسة القاضي متين اكرم طه، تتضمن حكماً على كل من المدان (ابراهيم روكان حسن)، والمدان (ابراهيم محمد شاكر)، بالسجن المؤبد استناداً لاحكام المادة 393/1/2/د، من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، المعدلة بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 31 لسنة 2003.

وكانت جريمة الاغتصاب الجماعي للسيدة الكوردية من ذوي الاحتياجات الخاصة (تعاني من مرض نفسي) بناحية بردي (آلتون كوبري) ضمن حدود محافظة كركوك، وتصوير الواقعة ونشرها على مواقع التواصل في ابريل/ نيسان الماضي ، أثارت موجة استنكار وادانة شعبية وحقوقية واسعة.

حيث طالب الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، في بيان بإنزال أقصى العقوبات بمرتكبي جريمة الاعتداء .

وعلى الرغم من أن ادارة 16 اكتوبر 2017 في كركوك (تاريخ احتلال المدينة من قبل ميليشيات الحشد والقوى الامنية العراقية الاخرى) ، أكدت أن منفذي الجريمة هما شخصان أحدهما شرطي والآخر عاطل عن العمل، الا ان ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي اكدوا في حينه أن الضحية تعرضت للاغتصاب من قبل 8 أشخاص في أحد المباني المهجورة في الحي الذي تسكن فيه وزوجها المقعد من ذوي الاحتياجات الخاصة ايضاً .