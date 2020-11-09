الهجرة الاتحادية: اغلاق جميع المخيمات في البلاد بحلول 2021 عدا الموجودة في اقليم كوردستان

كشفت وزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية ، اليوم الاثنين ، عن اغلاق جميع المخيمات في البلاد بحلول مطلع العام 2021 عدا الموجودة في اقليم كوردستان .

وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو ، قالت ان الوزارة اعدت خطة وطنية لاغلاق جميع المخيمات مطلع العام 2021 ، عدا الموجودة في اقليم كوردستان لتتم اعادة نحو 49 الف اسرة اي نحو مليون ونصف المليون نازح الى مناطق سكناهم الاصلية .

وأشارت وزيرة الهجرة والمهجرين الى تعاون الوزارة مع المنظمة الدولية للهجرة في العراق IOM في مسالة عودة النازحين ودعم النازحين العائدين .

وتابعت ، ان الوزارة ستغلق نهاية الشهر الجاري المخيمات الموجودة في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين والانبار ومخيم عامرية الفلوجة ، مشيرة الى وجود عودة طوعية للنازحين الى نينوى التي قالت انها تشهد يوميا عودة 50 الى 100 اسرة الى مناطقها الاصلية بمساعدة المنظمات الدولية .