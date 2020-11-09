مدير ناحية جمانكي: تواجد PKK يشكل مخاطر على سكان المنطقة .. 40 قرية تم اخلاؤها من مجموع 50

قال مدير ناحية جمانكي التابعة لقضاء آميدي (العمادية) 70 كم شمال محافظة دهوك، والتي شهدت الأسبوع الماضي 3 هجمات لمسلحي حزب العمال الكوردستاني PKK على قوات البيشمركة والقوات الأمنية لإقليم كوردستان، ان وجود مسلحي الحزب الكوردي التركي في منطقتهم يشكل خطورة على سلامة السكان ، ومعيشتهم .

ألند أمير قال لـ(باسنيوز) ” توجد في محيط ناحية جمانكي اكثر من 50 قرية ، نحو 40 منها فارغة ، هجرها سكانها بسبب تواجد مسلحي PKK في مناطقهم.”

مضيفاً ، ان ” سكان هذه القرى يعيشون على الزراعة والرعي وقد تركوا مصدر معيشتهم وهجرو قراهم بسبب تواجد مسلحي PKK في مناطقهم وتخوفهم من القتال وعمليات القصف”.

أمير تابع بالقول ” المواطنون ضمن حدود ناحية جمانكي يطالبون باخلاء قراهم من مسلحي PKK ليتسنى لهم العودة اليها والعيش بأمان ” ، مردفاً ” وقد اوصلنا طلبهم هذا الى الجهات المعنية “.

وشدد مدير ناحية جمانكي ، بالقول ” رسالتنا هي السلام وعلى PKK ان لايوتر الأوضاع اكثر ويستخدم مواطني الناحية وقراها لأغراض سياسية وكدروع بشرية “.

وكان مسلحو PKK، شنوا الأربعاء الماضي، هجوماً على قوة للبيشمركة ضمن حدود ناحية جمانكي .

وأوقع الهجوم شهيداً وعدداً من الجرحى في صفوف قوات البيشمركة.

كما أدى هجوم آخر من قبل الحزب الكوردي التركي في المنطقة نفسها على شرطة حماية النفط والغاز إلى إصابة 2 من أفرادها.

وخلال اقل من 24 ساعة شن مسلحو PKK مساء الخميس ثاني هجوم على شرطة حماية النفط والغاز، خلال فترة 24 ساعة.

فيما كانوا قد فجروا قبلها خط الانابيب الذي ينقل خام إقليم كوردستان الى أسواق النفط العالمية .