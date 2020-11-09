جهود دوليَّة لافتتاح مقبرة الخسفة في نينوى

أكَّد عضو هيئة المستشارين سعد العبدلي، أنَّ فتح مقبرة “الخسفة” في محافظة نينوى يحتاج الى جهد دولي.

وقال العبدلي في تصريح صحفي، أن “المقبرة الأكبر والأكثر دموية في منطقة (الخسفة) تحتاج الى جهود دولية، لعدم معرفة ما هو عمقها، وعدد الجثث الملقاة فيها والتي رميت بشكل عمودي تراكمي، مما يجعل الرفات والعظام تختلط مع بعضها، ليكون من الصعب تشخيص الرفات وعائديتها الى أسر الضحايا”.

وأضاف أن “هناك معلومات تفيد بأن قاع المقبرة عميق جداً ومظلم تماماً، ويحتوي على مياه محاليل وغازات وأمور أخرى”، مشيراً الى أن “الفريق المختص بقضايا المقابر الجماعية؛ بدأ بالتخطيط لهذا الموضوع الذي يحتاج الى جهد دولي”.

واشار العبدلي الى ان “الفريق العراقي الخاص بالمقابر الجماعية تواصل مع المنظمات الدولية، وشرح لها بوضوح أن فتح هذه المقابر يجب أن يكون مسؤولية العالم بأجمعه، لأن الجرائم التي اقترفتها داعش الارهابية هي ضد الانسانية، ودفع ثمنها غالياً الشعب العراقي وخاض حرباً بالنيابة عن كل دول العالم”.

وتابع العبدلي: إن “المجتمع الدولي مطالب بالتكفل بمسألتين في هذا المجال؛ الأولى تقديم الدعم والعون للفرق العراقية باعتبار أن هذه المقابر مسرح جريمة، وكذلك تعويض أهالي هؤلاء الضحايا كونهم قدموا أبناءهم شهداء من أجل إيقاف تمدد تلك الجماعات الاجرامية إلى بقية الدول”.