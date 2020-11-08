الأرصاد: أمطار غزيرة “محملة بالمغنيسيوم والحديد” تتجه إلى العراق

توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، أن يكون الموسم الحالي غزيراً بالأمطار مثلما كان في الموسم السابق.

وشهد الموسم السابق هطول أمطار غزيرة في معظم مناطق البلاد ما أدى الى إنعاش الحركة الزراعية وتحسن الخزين المائي في السدود والخزانات.

ونقلت صحيفة الصباح الرسمية عن مدير الهيئة علي صاحب البهادلي قوله إن آخر الدراسات المناخية خلصت إلى أن “الموسم الحالي سيكون مشابهاً للموسم المطري للعام الماضي”، مشيراً إلى أنه “عند حصول أي تطرف (غزارة أشد) بالأمطار سيتسبب بكوارث طبيعية”.

وأضاف أن “ذروة كميات الأمطار تتركز في المناطق الشمالية والشرقية (ولا سيما في إقليم كوردستان)، أما المناطق الأخرى فتكون ضمن المعدل الطبيعي”.

وأشار البهادلي إلى أن “الأمطار الهاطلة تكون مصحوبة بذرات المغنيسيوم والحديد وهي ذات أهمية كبيرة لمكافحة التصحر وتقوية التربة خصوصاً في المناطق الشمالية كمحافظة نينوى بسبب غزارة الأمطار هناك”.

وقال إن فيضانات العام الماضي حصلت جراء السيول التي جاءت من الحدود الشرقية من إيران، أما المناطق الوسطى والغربية فلم تتأثر بها فقد كانت الأجواء طبيعية.

وأعلن البهادلي زيادة محطات الأنواء الجوية المنتشرة في عموم البلد الى 47 بعد أن كانت 40، بعد إضافة محطات السليمانية ودهوك وأربيل، مؤكداً دخول محطات في المناطق الغربية للخدمة منها محطة القائم التي توقفت منذ ثلاثة أعوام حرب تنظيم داعش.