الحكومة العراقية ترفض إستثمار المياه الجوفية في صحراء غرب الفرات

اعربت وزارة الموارد المائية يوم الاحد عن رفضها إستثمار المياه الجوفية في مشاريع زراعية في المحافظات المطلة على صحراء غرب الفرات.

وقالت الوزارة في بيان اليوم انه “يرد في وسائل الاعلام توجه المحافظات المطلة على الصحراء غرب الفرات بدعوة المستثمرين المحليين والاقليميين لاستثمارالمياه الجوفية وخاصة للاغراض الزراعية التي تحتاج الى الكثير من المياه دون التنسيق والتعاون مع وزارة الموارد المائية بموجب القانون هي الجهة القطاعية المسؤولة عن التخطيط لتنمية الموارد المائية المختلفة بشكل مستدام ومنها المياه الجوفية وحمايتها من الاستنزاف والسحب الجائر”.

واشار البيان الى ان “خزين المياه الجوفية المستدام متوفر بكميات قليلة لا تتيح التوسع الهائل للاستثمار الزراعي وان الخزين الاستراتيجي هو حصة اجيال المستقبل من ثروة العراق المائية وكذلك هو خزين حيوي لتلبية احتياجات مياه الشرب في ظروف الجفاف الاستثنائية التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط وشح المياه اللذين يحدثان نتيجة التغييرات المناخية و تزايد عدد سكان العراق”.

ودعت الوزارة في بيانها “المحافظات المعنية بالموضوع للتنسيق مع وزارتنا لغرض رسم خارطة طريق صحيحة لضمان ثروت العراق المائية”.

يشار الى ان المحافظات المطلة على الفرات هي النجف، المثنى، والقادسية، وبابل، والأنبار، وكربلاء.

وكان الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي قد نوه في شهر تشرين الاول الماضي الى، أن السعودية أبدت رغبتها بالمساهمة في استثمار مناطق البادية، بينما وجهت بحسم ملف مساحة (150) ألف دونم في محافظة المثنى لعرضها على السعودية.