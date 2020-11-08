فصل حنان الفتلاوي من لجنة الصحة والسلامة الوطنية

قررت لجنة الصحة والسلامة الوطنية في الحكومة العراقية، اليوم الأحد، إلغاء عضوية حنان الفتلاوي من اللجنة.

وقال مصدر مطلع في اللجنة، لـ (باسنيوز)، إن «لجنة الصحة والسلامة الوطنية، قررت إلغاء عضوية مستشارة رئيس الوزراء لشؤون المرأة حنان الفتلاوي من اللجنة، بسبب تدخلاتها في فرض قرارات خارج صلاحيتها».

وبين المصدر، أن «إلغاء عضوية حنان الفتلاوي من لجنة الصحة والسلامة الوطنية يأتي كمقدمة لإنهاء عقد الفتلاوي كمستشارة لرئيس الوزراء لشؤون المرأة، خصوصاً أن عقدها موقع من قبل رئيس الحكومة السابق عادل عبدالمهدي، وهو قارب على الانتهاء، والكاظمي لا ينوي تجديده».