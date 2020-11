الرئيس بارزاني يهنىء جو بايدن

هنأ الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، مرشح الديمقراطيين جو بايدن بعد اعلان فوزه في انتخابات الرئاسة الامريكية .

الرئيس بارزاني ، كتب في تغريدة على حسابه بموقع تويتر ” بمناسبة فوزك ، اهنئك من كل قلبي صديقي جو بايدن ، الرئيس المنتخب”.

مضيفاً ” آمل وأدعو أن يشهد العالم الحر تحت قيادتكم المزيد من السلام والازدهار”.

I express my heartfelt congratulations to you, my friend, President-elect @JoeBiden for your victory. I sincerely hope and pray that the free world under your leadership will witness more peace and prosperity.

— Masoud Barzani (@masoud_barzani) November 7, 2020