نوفمبر 08, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

الرئيس بارزاني يهنىء جو بايدن

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فى :أخبار عــامة
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الرئيس بارزاني يهنىء جو بايدن

هنأ الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، مرشح الديمقراطيين جو بايدن بعد اعلان فوزه في انتخابات الرئاسة الامريكية .

الرئيس بارزاني ، كتب في تغريدة على حسابه بموقع تويتر ” بمناسبة فوزك ، اهنئك من كل قلبي صديقي جو بايدن ، الرئيس المنتخب”.

مضيفاً ” آمل وأدعو أن يشهد العالم الحر تحت قيادتكم المزيد من السلام والازدهار”.

هذا وكان قد اعلن مساء اليوم السبت ، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن على المرشح الجمهوري الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الامريكية .

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