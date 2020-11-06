كورونا في 24 ساعة: الإصابات تتراجع مع ارتفاع الوفيات في كوردستان

سجلت وزارة صحة إقليم كوردستان الجمعة، 33 حالة وفاة و997 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي أن مختبراتها سجلت 342 إصابة جديدة في أربيل و159 في السليمانية و406 في دهوك و20 في حلبجة و40 في كرميان و30 في رابين.

وتماثل خلال الفترة نفسها 430 مريضاً منهم 104 في أربيل و30 في السليمانية و231 في دهوك و31 في حلبجة و34 في كرميان، بحسب التقرير ذاته.

وسُجلت الوفيات بواقع 7 حالات في أربيل و11 في السليمانية و6 في دهوك و4 في حلبجة واثنتين في كرميان بالإضافة إلى ثلاث وفيات في رابرين.

وبهذا يرتفع عدد الإصابات في عموم الإقليم إلى 82605 إصابة و2616 حالة وفاة، بالإضافة إلى تماثل 51680 مصاباً بالفيروس للشفاء.

ولا يزال 28309 مرضى يرقدون في المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية في عموم المحافظات.