يومياً.. سماء العراق تدر 117 ألف دولار !

تستحصل وزارة النقل، يومياً على 117 ألف دولار من مرور طائرات المسافرين في أجواء العراق.

وقال وزير النقل ناصر الشبلي، ان “260 طائرة تمر من أجوائنا يومياً” مشيراً الى ان “450 دولاراً لكل طائرة تمرّ من أجوائنا”.

وبعملية حسابية فان كلفة هذه الطائرات عبر أجواء العراق تدر 117 ألف دولار يومياً.

وكان الشبلي أعلن في الثالث من الشهر الجاري، تفعيل عمليات الترانزيت البري و الجوي في العراق.

وقال وزير النقل “انسجاماً مع التوجه الحكومي بتعظيم موارد الدولة، وحرصا منّا على استثمار الموقع الجغرافي المهم للعراق الذي يُعد حلقة وصل مهمة للكثير من البلدان، عزمنا على تفعيل عمليات النقل العابر (الترانزيت) الذي يمر عبر الاجواء العراقية وكذلك البر العراقي الذي ينفتح على الكثير من الدول، لما تمثله هذه العمليات من مصدر مهم لتوفير الاموال و زيادة الايرادات بما يخدم مصلحة المواطن العراقي”.