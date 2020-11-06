تقرير بريطاني يتحدث عن مرض بوتين ونيته التنحي.. والكرملين يعلق

ذكرت صحيفة “الصن” البريطانية، الجمعة، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ينوي التنحي عن منصبه مطلع العام المقبل، الأمر الذي لم يؤكده مصدر آخر.

ونقلت الصحيفة عما قالت إنها مصادر في موسكو قولها إن بوتن (68 عاما) يخطط لترك رئاسة روسيا خلال عام 2021، مشيرة إلى أحاديث بشأن تراجع حالته الصحية.

وقال مراقبون للصحيفة إن لقطات الفيديو الأخيرة التي وثقت نشاطات بوتين أظهرت أعراض محتملة لإصابته بمرض الباركنسون.

وأضافوا أن قدمي الرئيس الروسي كانتا في حركة مستمرة وبدأ أن ألما أصابه عندما كان يهم بمسك ذراع الكرسي.

وأثار أستاذ العلوم السياسية في موسكو، البروفيسور فاليري سولوفي تكهنات حول صحة بوتين، من خلال الإشارة إلى أن بوتن قد يعاني من قد يكون لديه أعراض مرض باركنسون، الذي يصيب الجهاز العصبي.

وقال الأكاديمي إنه علم أن صديقة بوتين وابنتيه يضغطان عليه من أجل ترك السلطة بسبب حالته الصحية.

ويحكم بوتين روسيا منذ عام 1999، باستثناء الفترة بين 2008 و2012، وحينها كان رئيسا للوزراء.

وكان بوتين فاز في الانتخابات الرئاسية الروسية في مارس آذار 2018، بنسبة بلغت أكثر من 70 بالمئة من الأصوات، ليحكم روسيا لفترة رئاسية تمتد حتى 2024.

وفي الصيف الماضي، نظمت السلطات الروسية استفتاء يمكّنه عمليا من البقاء في السلطة حتى عام 2036، وهو مؤشر يتناقض مع حديث الصحيفة البريطانية عن قرب رحيل بوتين.

من جانبه نفى الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الجمعة، مزاعم صحيفة “ذا صن” البريطانية التي تحدثت عن “الاستقالة المرتقبة” للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب مشاكل صحية.

وقال بيسكوف ردا على سؤال صحفي عما إذا كان بوتين ينوي الاستقالة: “لا، هو بصحة ممتازة”.

وأضاف بيسكوف أن تقرير الصحيفة البريطانية “لا يتضمن شيئا يجدر التعليق عليه”، وقال: “هذا محض هراء. الرئيس يتمتع بصحة جيدة”.