مصر تثمن علاقاتها مع إقليم كوردستان ودور البيشمركة في الحرب على الارهاب

عبر القنصل المصري الجديد في إقليم كوردستان عن تقدير بلاده وتثمينها لعلاقاتها مع إقليم كوردستان ولدور قوات البيشمركة في الحرب على الإرهاب وهزيمة داعش ، مؤكداً رغبة بلاده في تطوير علاقاتها مع إقليم كوردستان ، خاصة في المجالات الاقتصادية والثقافية ، كما عبّر عن امتنانه لشعب وقيادة إقليم كوردستان على استقبالهم ودعمهم للقنصلية المصرية وأعمالها في إقليم كوردستان.

جاء ذلك ، خلال استقبال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الأربعاء، للقنصل الجديد محمد وجيه حجازي .

بارزاني، هنأ خلال اللقاء، القنصل المصري بمناسبة تسنمه مهام منصبه الجديد آملاً له النجاح ، ومؤكداً رغبة إقليم كوردستان في تعزيز علاقاته مع مصر ، مشيراً إلى اعتزاز شعب كوردستان بعلاقاته التاريخية مع مصر، مسلطاً الضوء على دور ومكانة مصر في المنطقة.

وشغل التباحث بشأن زيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة بين أربيل والقاهرة إلى أربع رحلات أسبوعياً، وفرص الدراسة المتاحة لطلبة كوردستان في الجامعات المصرية، ودور الأزهر في تعميق ثقافة التعايش وقبول الآخر، وكذلك فرص العمل والاستثمار المتوفرة للقطاع الخاص المصري في العراق وإقليم كوردستان، وتهديدات الإرهاب وسبل مواجهته والأوضاع في المنطقة عموماً ، محاور أخرى من اللقاء.