مدير ناحية جمانكي يروي تفاصيل هجوم مسلحي PKK على البيشمركة

كشف مدير ناحية جمانكي التابعة لقضاء آميدي (العمادية) 70 كم شمال محافظة دهوك ، تفاصيل الهجوم الذي شنه مسلحي حزب العمال الكوردستاني PKK على قوات البيشمركة ، اليوم الأربعاء .

ألند امير قال للصحفيين ” بالقرب من مفرق ببيادي الواقعة في محيط جمانكي نفذ مسلحو PKK هجوما على دورية للبيشمركة وذلك بوضع عبوة ناسفة على طريق عجلتهم”.

مشيراً ، الى حدوث تبادل لإطلاق النار بين الجانبين.

واكد مدير الناحية ، ان الحادثة اثرت بشكل كبير على سكان المنطقة ، مشيرا الى ان التوترات في هذه المناطق تسببت في نزوح سكانها وإفراغ العشرات من القرى ، لافتاً الى أن الأوضاع حاليا هادئة.

مضيفاً ” توجد في محيط ناحية جمانكي اكثر من 50 قرية ، نحو 40 منها فارغة وقد هجر منها سكانها بسبب تواجد مسلحي PKK في مناطقهم.”

وسبق أن شكا كثير من السكان المحليين ، خاصة في المناطق الحدودية ، من تمركز مسلحي PKK في المناطق السكنية ، مشيرين الى إن ذلك يحول مناطقهم إلى مسرح لتصفية الحسابات بين هذا الحزب وتركيا.

هذا وشن مسلحو حزب العمال الكوردستاني PKK ، اليوم الأربعاء ، هجوماً على قوات البيشمركة ضمن حدود ناحية جمانكي .

وأوقع الهجوم شهيداً وعدداً من الجرحى في صفوف قوات البيشمركة

وفي التفاصيل ، انفجرت عبوة ناسفة زرعها مسلحو PKK بدورية للبيشمركة على بعد نحو 6 كيلومترات من مركز ناحية جمانكي ، وبالتزامن اطلق مسلحو الحزب النار باتجاه الدورية .

ويأتي هذا الهجوم بعد أيام قليلة من تبني PKK تفجيراً استهدف أنبوب تصدير النفط الخاص بإقليم كوردستان في 28 أكتوبر / تشرين الأول المنصرم، ما أثار موجة إدانات واسعة في الأوساط السياسية والشعبية.