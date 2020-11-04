كوردستان تسجل 962 اصابة كورونا خلال 24 ساعة

اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان ، اليوم الاربعاء، تسجيلها لأكثر من 900 اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

واشارت الوزارة في بيان الى انها اجرت 6670 فحصا جديدا ، 2378 في اربيل، 1649 في السليمانية، 213 في گرميان، 86 في رابرين، 2299 في دهوك، و45 في حلبجة.

موضحة انها سجلت 962 اصابة جديدة توزعت على النحو التالي : 392 في اربيل، 197 في السليمانية، 58 في گرميان ، 16 في رابرين، 283 في دهوك، و 16 في حلبجة.

كما أشارت الوزارة الى تعافي 404 مصابا وعلى النحو التالي : 115 في اربيل، 19 في السليمانية، 39 في گرميان، 205 في دهوك، 22 في حلبجة.

وأكدت الوزارة تسجيل (28) حالة وفاة بسبب الفيروس خلال اليوم الماضي، 5 منهم في اربيل، 7 في السليمانية، 2 في رابرين، 1 في گرميان، 9 في دهوك، 4 في حلبجة.

وبهذا يبلغ اجمالي اعداد الاصابات بالوباء منذ تفشيه في الاقليم ولغاية الان 80413 مصابا، تعافى من بينهم 50698 فيما لا يزال 27155 قيد العلاج ، وتوفي 2560 مصابا.