نوفمبر 04, 2020

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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وزير المالية: صرف رواتب الموظفين نهاية الاسبوع المقبل بهذا الشرط

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فى :أخبار عــامة
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وزير المالية: صرف رواتب الموظفين نهاية الاسبوع المقبل بهذا الشرط

اكد علي علاوي وزير المالية الاتحادية يوم الاربعاء، ان رواتب الموظفين ستصرف نهاية الاسبوع المقبل اذا تمت الموافقة على قانون الاقتراض.

وقال علاوي في تصريح صحافي، ان رواتب الموظفين ستصرف نهاية الاسبوع المقبل اذا تمت الموافقة على قانون الاقتراض خلال جلسة الاثنين المقبل.

واضاف: نتعهد بعدم تكرار التأخير في صرف الرواتب في حال الموافقة على الاقتراض من قبل مجلس النواب.

يشار الى ان مجلس النواب سيعقد جلسته المرقم 19 يوم السبت، للتصويت ومناقشة عدة مشاريع قوانين من ابرزها مناقشة مشروع قانون تمويل العجز المالي.

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