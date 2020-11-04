الطاقة النيابية تتحدث عن تخفيض اسعار البنزين المحسن وسعره الــ”الحقيقي”

ابدى عضو لجنة الطاقة النيابية بهاء الدين نوري، الاربعاء، عن قرار وزراة النفط بتخفيض سعر البانزين المحسن.

وذكر نوري لوكالة {الفرات نيوز} ان “العراق يستورد البانزين المحسن بسعر اقل مما يتم بيعه في السوق وان قرار تخفيض السعر لزيادة الطلب عليه”.

ولفت الى ان “اللجنة اقترحت في وقت سابق تخفيض الاسعار وان العراق يشتري بحدود الـ500 دينار من الخارج ويتم بيعه في السوق العراقي بسعر اعلى لذا التخفيض لن يؤثر على خروج العملة الصعبة”.

واكد ان “من المفترض ان تكون وزارة النفط قد اعدت خططا وحسابات مسبقة لمسألة خروج العملة الصعبة من البلاد جراء استيراد البانزين المحسن من الخارج”.

وكانت وزارة النفط اعلنت في وقت سابق عن تخفيض اسعار البانزين المحسن الى650 دينار للتر الواحد والعمل به ابتداء من مطلع تشرين الثاني الجاري.