صور .. دهوكي يستثمر في زراعة “الكهوف” ويزوّد السوق المحلية بـ”الفطر”

نجح مواطن من مجمع “شاريا” جنوبي محافظة دهوك في إقليم كوردستان، باستزراع الفطر داخل الكهوف، حيث استطاع انتاج كمية كبيرة من هذا المحصول لتجد طريقها إلى السوق المحلية.

وقال هشيار ميرزو لوكالة شفق نيوز؛ ان “منظمة ايطالية فتحت دورة حول كيفية زراعة الفطر وتعلمنا ان نمو الفطر يحتاج الى درجة حرارة لا تزيد عن 30 درجة مئوية ففكرت بالزراعة في الكهوف التي تتسم بأجواء باردة”.

وأضاف ان “200 نازح شاركوا في دورة أقامتها منظمة إيطالية للنازحين في مخيم شاريا، إلا انهم لم يواصلوا الزراعة ورغم انني لست نازحا الا انني اخذت الفكرة بجدية وسألت المدربين بالدورة عن مدى نجاح زراعة الفطر في السنادين داخل الكهف فأبدوا اعجابهم بالفكرة”.

وحول نجاح العمل، رأى هشيار ميرزا؛ ان “المنتج الموسمي لزراعة الفطر بكهف في شاريا خلال شهرين يصل الى 800 كيلوغرام ونقوم ببيعه للسوق”، لافتا إلى أن “الاقبال عليه كبير جدا ونبيع الكيلوغرام الواحد بسعر يتراوح بين (4-5) الاف دينار”.