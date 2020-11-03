جيمس جيفري: العمال الكوردستاني “منظمة إرهابية” وعليه مغادرة سوريا

قال المبعوث الخاص للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش والممثل الخاص لشؤون سوريا السفير جيمس جيفري، إن بلاده تصنف حزب العمال الكوردستاني “منظمة إرهابية”، وأشار إلى أن على مسلحي الحزب مغادرة الأراضي السورية.

وأضاف جيفري في مقابلة مع الخدمة الإنجليزية لموقع (سوريا على طول) الإلكتروني “نحن نعتبر حزب العمال الكوردستاني منظمة إرهابية، ونريد أن نرى أفراده يغادرون سوريا”.

وأشار إلى أن وجود حزب العمال الكوردستاني في الشمال الشرقي لسوريا “سبب رئيسي” للتوتر الحاصل بين الولايات المتحدة وتركيا، مبيناً أن واشنطن وأنقرة لديهما “تنسيق وثيق للغاية” بشأن الوضع السوري باستثناء المنطقة التي ينتشر فيها حزب العمال.

وتقول تركيا إنها لا ترى فرقاً بين وحدات حماية الشعب، التي تشكل رأس الحربة لقوات سوريا الديمقراطية، وحزب العمال الكوردستاني.

وتصنف أنقرة وواشنطن والاتحاد الأوروبي حزب العمال “منظمة إرهابية”. ولطالما دعت أنقرة الولايات المتحدة لوقف دعمها للوحدات الكوردية التي تُعتبر حليفة واشنطن ضد داعش في سوريا.

وقال جيفري إن مخاوف تركيا إزاء تركيبة قوات سوريا الديمقراطية وتواجد حزب العمال الكوردستاني “حقيقية” وإن بلاده تدرك ذلك، لافتاً إلى أن الحل يكمن في تقليل وجود حزب العمال وإنهائه في نهاية المطاف.

ومضى يقول “لهذا السبب ندعم المحادثات الكوردية.. لكن هذه المحادثات الكوردية – الكوردية، ليست محادثات لحكم شمال شرق سوريا”، مردفاً “الأمر يتطلب بالطبع دوراً للمجتمع العربي” في المنطقة.

وتوغلت تركيا في العديد من المناطق الحدودية في الشمال السوري مستهدفة قواعد لوحدات حماية الشعب وحزب العمال الكوردستاني على طول الشريط الحدودي.