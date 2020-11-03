طقس العراق حتى السبت المقبل وفرص لأمطار رعدية

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة طقس الأيام الأربعة المقبلة في البلاد.

وذكر بيان للهيأة ان “طقس يوم غد الأربعاء سيكون في المنطقة الوسطى غائم جزئيا وأحياناً غائم، وفي المنطقة الشمالية غائم جزئيا الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية أحياناً وفي المنطقة الجنوبية صحوا مع بعض الغيوم” مشيراً الى ان “درجة الحرارة العظمى في مدينة بغداد ستكون بمعدل 31 مْ”.

وأضاف، ان “طقس يوم الخميس المقبل سيكون في المنطقة الوسطى غائم جزئياً وأحياناً غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة في أقسامها الغربية، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات وفي المنطقة الشمالي غائم جزئيا الى غائم مع تساقط أمطار تكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً وفي المنطقة الجنوبية صحوا مع بعض الغيوم، ولا تغير في درجات الحرارة”.

أما طقس الجمعة سيكون “في المنطقة الوسطى صحوا الى غائم جزئيا، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق وفي المنطقة الشمالية غائم جزئياً، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات، وفي المنطقة الجنوبية صحوا الى غائم جزئيا، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً”.

ولفت البيان الى ان “طقس السبت سيكون في المنطقة الوسطى غائم جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة متفرقة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق وفي المنطقة الشمالية غائم جزئيا الى غائم مع تساقط زخات مطر في أماكن متفرقة خاصة أثناء الليل، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً وفي المنطقة الجنوبية، غائم جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق”.