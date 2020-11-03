رئيس إقليم كوردستان يدين بشدة الهجوم الإرهابي في فيينا وكابول

ادان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، الهجوم الذي استهدف العاصمة النمساوية فيينا.

وقال بارزاني في تغريدة، “أدين الهجوم الإرهابي الذي وقع الليلة الماضية ضد المدنيين في فيينا. أفكاري وصلواتي مع شعب النمسا وعائلات الضحايا؛ وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى في إطلاق النار”.

كما ادان بارزاني، هجوم داعش على جامعة كابول في أفغانستان.

وقال إن “هذا العمل الإرهابي هو تذكير آخر بأن دعم المجتمع الدولي لا يزال مطلوبًا لهزيمة داعش ومكافحة الإرهاب في جميع أنحاء العالم”.

ووصف وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامر، المهاجم الذي قتلته الشرطة في هجوم بوسط فيينا، مساء أمس الاثنين، بأنه “إرهابي إسلامي”.

وقال نيهامر في مؤتمر صحفي “شهدنا هجوما مساء أمس من إرهابي إسلامي واحد على الأقل”. ووصف المهاجم بأنه من المتعاطفين مع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وأعلنت السلطات النمساوية، في وقت سابق، أن فينا تعرضت لهجوم إرهابي نفذته مجموعة مسلحة، وشمل 6 مواقع مختلفة قرب أكبر كنيس في المدينة.

وأكدت الشرطة مقتل 3 مدنيين، رجلين وامرأة، في الوقت الذي أفاد فيه عمدة المدينة، ميخائيل ليودفيك، أن مستشفيات المدينة استقبلت أكثر من 15 جريحا أصيبوا جراء إطلاق نار أو اشتباكات خلال الهجوم، بينهم 7 في حالة حرجة.

ووصف مستشار النمسا العملية بالهجوم بالإرهابي الشنيع، معلنا نشر قوات من الجيش وسط المدينة لحراسة المواقع العامة بهدف مساعدة الشرطة.