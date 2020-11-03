خبير نفطي: تفجير PKK لأنبوب نفط إقليم كوردستان يزيد التوتر في المنطقة

أفاد خبير نفطي ، اليوم الثلاثاء ، ان تفجير أنبوب نفط إقليم كوردستان من قبل مسلحي حزب العمال الكوردستاني PKK وإيقاف تصدير نفط الإقليم ، خلف اضراراً اقتصادية كبيرة ، مشيراً الى ان ممارسات PKK هذه تزيد التوتر في المنطقة.

د. جگەر عزیز ، قال لـ(باسنيوز) ان تفجير PKK لأنبوب نفط إقليم كوردستان وإيقاف تصدير نفط الإقليم الى الأسواق العالمية ، الحق اضراراً اقتصادية كبيرة بحكومة وشعب كوردستان ، اذا أثّر ذلك على مداخيل وميزانية حكومة الإقليم ، كما ان ذلك سيزيد من التوترات القائمة في المنطقة”.

ومن شأن استهداف خط أنابيب النفط أن يؤثر بشكل كبير على إقليم كوردستان ، وهو الذي يواجه بالفعل أزمة مالية خانقة تفجرت بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، وعدم إرسال الحكومة الاتحادية مستحقات موظفيه، إلى جانب تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

د. جگەر عزیز ، أضاف ان أي جماعة أقدمت على هذا الفعل فإنها تستهدف تخريب الامن والاستقرار السائد في إقليم كوردستان ، مشيراً الى ان PKK نفسه اعلن مسؤوليته عن عملية التفجير .

موضحاً ، بالقول انه ربما لهذا الامر (تفجير الانبوب) علاقة بالاتفاق الذي تم ابرامه بين أربيل وبغداد بشأن تطبيع الأوضاع في منطقة شنگال وإعادة الامن والاستقرار والنازحين اليها .