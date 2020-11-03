اثر اصابته في وقت سابق بكورونا .. نقل محافظ أربيل الى خارج الإقليم لتلقي العلاج

أعلن رئيس مجلس محافظة أربيل ، اليوم الثلاثاء ، عن نقل المحافظ فرست صوفي الى خارج الإقليم لتلقي العلاج من فيروس كورونا الذي كان قد أصيب به في وقت سابق من الشهر الماضي ، لافتاً الى ان حالته الصحية غير مستقرة.

علي رشيد ، قال في بيان ان محافظ العاصمة أربيل تم نقله الى خارج الإقليم الليلة الماضية ، لتلقي العلاج من فيروس كورونا ، لافتاً الى عدم استقرار حالته الصحية.

وأعرب رشيد عن تمنياته للمحافظ بالصحة والسلامة وعودته قريباً لممارسة مهامه على راس إدارة العاصمة أربيل.

وكانت دائرة رئاسة الصحة في محافظة أربيل ، قد أعلنت في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ، إصابة المحافظ فرست صوفي، بفيروس كورونا، وان حالته الصحية غير مستقرة.