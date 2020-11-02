مسرور بارزاني يضع الحجر الأساس لمشروع “الذهب الأصفر” في أربيل

تعزيزاً للأمن الغذائي.. مسرور بارزاني يضع الحجر الأساس لمشروع “الذهب الأصفر”

يضع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الاثنين الحجر الأساس لمركز تسويق قمح فلاحي الإقليم.

وسيتم وضع الحجر الأساس للمركز الواقع بأربيل في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بالتوقيت المحلي في مراسم خاصة يحضرها العديد من المسؤولين بمن فيهم نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني.

ويعد مركز تسويق القمح واحداً من المشاريع الإستراتيجية للتشكيلة الوزارية التاسعة في القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي للإقليم.

وسيتم تسويق 500 ألف طن من قمح المزارعين سنوياً في إطار المشروع والذي يتضمن أيضاً إنشاء العديد من الصوامع (السايلوهات) في محافظات إقليم كوردستان.

وستوفر تلك الصوامع آلافاً من فرص العمل لخريجي كليات الزراعة في الإقليم.