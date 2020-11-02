مستشار للرئيس بارزاني: العبادي ما يزال يفكر بالعقلية التي أدت بالعراق إلى هذا الإفلاس والفشل السياسي

قال كفاح محمود المستشار الإعلامي في مكتب الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني ، «يبدو أن البعض لا يزال يفكر بعقلية استخدام القوات المسلحة لفض النزاعات بين الحكومة الاتحادية والأقاليم أو المحافظات، كما فعل السيد حيدر العبادي في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 حينما استخدم القوات المسلحة في اجتياح كركوك والمناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها) والتي تخضع لحكم المادة 140 من الدستور التي لم تنجز بسبب سياساته وسياسة من سبقوه».

وكان محمود يرد بذلك على رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي، الذي كان قد انتقد طريقة تعامل الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي ، مع الملفات العالقة بين بغداد وإقليم كوردستان ، من ضمنها اتفاق شنگال (سنجار) ، واصفا سياسة الحكومة الحالية بالغامضة وانه يرى فيها تخادماً لن تؤسس لعلاقة شفافة وراسخة بين الإقليم والمركز، وفق قول العبادي .

وأضاف كفاح محمود ، في تصريح لصحيفة “الشرق الاوسط ” اللندنية ، اليوم الاحد ، أن “التخادم الذي يتحدث عنه العبادي كان بين العراقيين أنفسهم وليس تخادما مع الجنرالات والخبراء الأجانب كما فعل هو في استقدامهم لاجتياح مناطق عراقية فيها مواطنون عراقيون آمنون سواء في كركوك أو سنجار وخانقين”.

مردفاً ، أن “اتفاق الإقليم والحكومة الاتحادية وضمنه ما حصل في سنجار وضع حدا لتلك السلوكيات الخاطئة التي دمرت هذه المدينة من خلال استقدام عناصر مسلحة من دول أجنبية كسوريا وتركيا، وتحديدا مقاتلي حزب العمال الكوردستاني التركي” .

وتابع محمود ” للأسف العبادي ما يزال يفكر بتلك العقلية التي أدت بالعراق إلى هذا الإفلاس والفشل السياسي . أربع سنوات حكم العراق هو ومن سبقه لم يتقدم العراق قيد أنملة إلى الأمام ، بل فرض على إقليم كوردستان حصارا وسرقوا حصة الإقليم من الميزانية الاتحادية لأكثر من خمس سنوات والتي بلغت نحو 45 مليار دولار” .

موضحاً ، بالقول ” لا يعرف أي عراقي أين ذهبت تلك المليارات، رغم أن الإقليم خلال تلك السنوات وفر ملاذا آمنا والعيش الكريم لأكثر من مليون عراقي من الهاربين من الاضطهاد وحكم الميليشيات”.