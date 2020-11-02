متحدث العشائر العربية في (المتنازع عليها) : اتفاق “سري” بين PKK وميليشيا حزب الله العراقي في شنگال

حذّر المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان او ماتسمى بـ (المتنازع عليها) ، اليوم الاثنين ، من اتفاق “سري” بين حزب العمال الكوردستاني PKK وميليشيا حزب الله العراقي في قضاء شنگال (سنجار).

الشيخ مزاحم الحويت ، قال لـ(باسنيوز) ان اتفاقاً “سرياً” ابرم مؤخراً بين PKK وميليشيا حزب الله العراقي في قضاء شنگال لتزويد هذه الميليشيا الحزب الكوردي التركي بأسلحة وذخائر ” للاستقواء على أربيل وبغداد والتمرد على الاتفاق الأخير بينهما بشأن تطبيع الأوضاع في شنگال “.

الحويت وصف الاتفاق بين الميليشيا العراقية الموالية لإيران والحزب الكوردي التركي بـ”الخطير” ، لافتاً الى انه “يهدف الى خلق مشاكل وصدامات وفتن في منطقة شنگال ، لقطع الطريق على تنفيذ اتفاق شنگال الهادف لتطبيع الأوضاع وإعادة الامن والأمان الى المدينة وعودة النازحين اليها”.

متحدث العشائر العربية في (المتنازع عليها) ، دعا حكومتي إقليم كوردستان والعراقية الاتحادية الى ” الإسراع في تطبيق اتفاق شنگال وإخراج كل القوات الدخيلة من المنطقة وعلى رأسها ميليشيات الحشد الشعبي والعمال الكوردستاني التركي ومنعهما من تنفيذ اجنداتهما المشبوهة في منطقة شنگال” .

ويتضمن اتفاق شنگال ، ثلاثة محاور، تخص الامن والإدارة وإعادة الاعمار، كما تضمنت قراراً بابعاد مسلحي حزب العمال الكوردستاني PKK ، وجميع التشكيلات المسلحة الاخرى من قضاء شنگال والمناطق المحيطة به .

وفيما رحبت الأمم المتحدة ، والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان بالاتفاق بين أربيل وبغداد لاعادة الاستقرار الى شنگال وتطبيع الأوضاع فيها وإعادة النازحين اليها واعمار مادمره الإرهاب ، وصف بيان لقيادة PKK الاتفاق بأنه “يشكل خطراً على مستقبل وحياة المجتمع الإيزيدي” ! .