وفاة آمر اللواء 30 في الحشد الشعبي بفيروس كورونا

توفي آمر اللواء 30 في الحشد الشعبي، أبو كوثر الشبكي، اليوم الإثنين، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم المحور الشمالي في الحشد الشعبي، علي الحسيني لشبكة رووداو الإعلامية إن الشبكي توفي فجر اليوم الإثنين، 2 تشرين الثاني 2020 بسبب مضاعفات كورونا بعد أسبوع من إصابته بالفيروس.

وتنتشر قوات اللواء 30 من الحشد الشعبي في مناطق سهل نينوى وشرقي مدينة الموصل.

وبعد إتمام التشييع الرسمي لأبو كوثر الشبكي من المقرر أن يقام مجلس العزاء بوفاته في قاعة بازوايا.

وكان رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، فالح الفياض قرر في 24 أيلول الماضي إعفاء وعد القدو من مهام آمر اللواء الـ30 في الحشد وتعيين الشبكي خلفاً له.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في عموم العراق إلى 475288 حالة منها 402782 شفاء و 10966 وفاة، بحسب بيان وزارة الصحة العراقية مساء أمس الأحد.