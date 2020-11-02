الامن النيابية: 80 الف دونم تشكل خطراً على امن 3 محافظات في ان واحد

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الاحد، عن وجود 80 الف دونم تشكل خطر على امن 3 محافظات في ان واحد.

وقال العزاوي ان “حوض المطيبيجة والميتة والقرى القريبة تحتوي على 80 الف دونم من الاراضي غير الممسوكة من قبل اي قوة امنية، ما جعلها مرتع للجماعات الارهابية التي تهدد امن ديالى وكركوك وصلاح الدين في ان واحد”.

واضاف، انه “لايمكن ات تستقر المحافظات الثلاث دون حسم تلك الفراغات من خلال مسكها بالقوات الامنية لتفادي نشاط داعش الارهابي والذي يستغلها كمضافات واوكار للاختباء والانطلاق منها صوب المناطق المحررة لاستهداف القوات الامنية وابناءها ما يودي الى سقوط ضحايا”.

وتعد المطيبيجة والميتىة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين من المناطق التي تنشط بها خلايا داعش الارهابي وتشن من خلالها هجمات على القرى المحررة خاصة في قاطع العظيم شمال المحافظة”